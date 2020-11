Mitmachen : Leseraktion: Schicken Sie uns St.-Martins-Fotos

Martinsumzug 2019 in Richrath. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

langenfeld/monheim Keine Martinsfeuer, keine Umzüge, kein Gripschen – das St.-Martins-Fest fällt in diesem Jahr wegen Corona in großen Teilen aus. Wir suchen Fotos aus anderen Zeiten, die wir auf einer Schwerpunktseite in der Zeitung und als Bilderstrecke auf RP Online veröffentlichen dürfen.

Wenn Sie alte Fotos rund um St. Martin haben – vielleicht wie Sie selbst vor 40 Jahren durch die Straßen gezogen sind und lauthals mitgesungen haben – freuen wir uns über eine Mail von Ihnen. Bitte schicken Sie Ihre Fotos an die Adresse langenfeld@rheinische-post.de und erklären kurz, wer oder was dort zu sehen ist und aus welchem Jahr das Bild stammt. Wir freuen uns auf Ihre Fotos.

(tobi)