Kommunalpolitik in Dormagen : Woitzik weiter Fraktionschef des Zentrums

Kommunalpolitik in Dormagen

Dormagen Die dreiköpfige Zentrumsfraktion hat einen neuen Vorstand gewählt. Michael Kirbach und Thomas Freitag sind die beiden Stellvertreter.

Hans-Joachim Woitzik wird die Zentrumsfraktion auch in der am Montag offiziell begonnenen neuen Wahlperiode im neuen Stadtrat führen. Die neu gewählten Fraktionsmitglieder im Dormagener Stadtrat haben während ihrer konstituierenden Sitzung den neuen Fraktionsvorstand gewählt. Neben der Wahl von Woitzik zum Fraktionsvorsitzenden wurden Michael Kirbach und Thomas Freitag als Stellvertreter gewählt. Für Kirbach sowie Freitag wird es die erste Ratsperiode als gewähltes Ratsmitglied sein.

Michael Kirbach ist seit 2018 Mitglied der Zentrumsfraktion. Er war in der vergangenen Ratsperiode bereits als sachkundiger Bürger für das Zentrum u.a. im Aufsichtsrat der SWD tätig. Der selbständige Unternehmer ist zudem der neue Geschäftsführer des Ortsverbandes Dormagen. Thomas Freitag ist seit 2013 Fraktionsmitglied. Er war in der vergangenen Ratsperiode u.a. im Schul- und Jugendhilfeausschuss für das Zentrum aktiv. Beruflich ist er freigestellter Betriebsrat bei Covestro tätig. In seiner Freizeit leitet er den Karnevalsumzug der Karnevalgesellschaft „KG Ahl Dormagener Junge“.