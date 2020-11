Verteilung, Vorsitz und Größe : Fraktionen einigen sich schon vor Sitzung auf Ausschüsse

Mettmann Am Dienstag findet die erste Sitzung des neuen Stadtrates von Mettmann statt – die einzelnen Fraktionen haben jedoch schon Vorarbeit geleistet.

Der neu gewählte Mettmanner Stadtrat kommt am Dienstag zu seiner ersten Sitzung zusammen – im Vorfeld dieser konstituierenden Ratssitzung haben sich alle Fraktionen bereits auf eine gemeinsame Vereinbarung verständigt. Das teilten die Fraktionsvorsitzenden Fabian Kippenberg (CDU), Rebecca Türkies und Nils Lessing (Grüne), Florian Peters (SPD), Andrea Metz (FDP), Linda Neidel und Andreas Konrad (Zur Sache! ME) und Günter Pollmann (AfD) in einer gemeinsamen Erklärung mit. Auch die Fraktion der Linken habe der Vereinbarung zugestimmt, so Florian Peters.