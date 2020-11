Langenfeld Unfall : Mercedes durchbricht eine  Mauer

Langenfeld Ein Senior hatte beim Ausparken die Kontrolle über sein Auto verloren.

(elm) Etwa 10.000 Euro Schaden hat am Montagabend ein 80-jähriger Langenfelder verursacht, als er bei der Ausfahrt aus einer Tiefgarage mit seinem Mercedes in eine Mauer raste. Nach dem Stand der polizeilichen Unfallermittlungen ereignete sich der Unfall auf der Friedhofstraße gegen 18 Uhr. Als der Senior rückwärts aus einer Tiefgaragenausfahrt fahren wollte, verlor er laut Polizei die Kontrolle über seinen Wagen, so dass dieser mit großer Wucht in eine Grundstücksmauer krachte. Glücklicherweise wurde der Mann bei dem Unfall nicht verletzt.