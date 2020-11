Lieferservice in Langenfeld : Stadt will Gastronomie helfen

Jan Christoph Zimmermann wirbt jetzt für die städtische Shopping-Mitte-App. Händler sollen sich dort registrieren lassen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Wirte können den Lieferservice nutzen. Stadt übernimmt erste Technik-Kosten. Geschäfte und Gaststätten sollten sich mit ihren Angeboten zur Abholung und Lieferung in die Liste aufnehmen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(elm) Mit den neuen Einschränkungen der zum Monatsanfang in Kraft getretenen Coronaschutzverordnung kommen nach den Worten des städtischen Citymanagers Jan Christoph Zimmermann auf den Handel und die Gastronomie neue Herausforderung zu. Bei deren Bewältigung will die Stadt Langenfeld mit dem Marketingverbund Kommit schnell und unkompliziert helfen. Zimmermann verweist auf die ShoppingMitte-APP und die Seite www.meine-shoppingmitte.de, wo es bereits seit dem Frühjahr die beiden Rubriken „Bestellen und Abholen“ und „Bestellen und Liefern“ gibt. Geschäfte und Gaststätten sollten sich mit ihren Angeboten zur Abholung und Lieferung in die Liste aufnehmen lassen, wirbt er. Der Verein will den Service zusätzlich mit einer Werbekampagne befeuern.

Kombinierte Schank- und Speisewirtschaften (mit warmer Küche) können an der Gastroplattform „Lieferjunkie“ teilnehmen. Kommit übernehme nahezu alle Kosten für ein halbes Jahr, was die Einrichtungs-, Technikkosten und eine monatliche Grundgebühr einschließe. Das entspreche einem Gegenwert pro Betrieb von etwa 1.200 Euro, teilt Zimmermann mit. Ab sofort sei ein Buchungsportal aktiv gestellt, mit dem sich Gastronomen anmelden können. https://eveeno.com/lieferjunkie

Die genauen Bedingungen seien bereits allen Gastronomie-Betrieben in einem Newsletter des City-Managements am Sonntag mitgeteilt worden. Wer diesen nicht erhalten hat, kann sie in den FAQs auf der Internetseite der Stadt Langenfeld (FAQ-Rubrik Handel/Gewerbe/Dienstleister/Wirtschaftshilfen) nachlesen. Direkter Link: https://www.langenfeld.de/Seiten/Fragen-und-Antworten-COVID-19-HGD.html?