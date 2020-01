Kommentar : Die Brocken hingeworfen in schwierigen Zeiten

Die Brocken hingeworfen in schwierigen Zeiten

Langenfeld Die Bekanntgabe im Gottesdienst war für Langenfelds Katholiken wie ein Paukenschlag. Gerade mal drei Jahre nach seinem Amtsantritt will Stephan Weißkopf als Leitender Pfarrer der Großgemeinde St. Josef und Martin nicht mehr weitermachen.

Der 50-Jährige selber und auch das Erzbistum führen „persönliche Gründe“ an – ohne diese näher zu benennen. Das ist in Anbetracht des in der katholischen Kirche ausgerufenen Wegs zu mehr Transparenz zu bedauern, weil es Raum für Spekulationen lässt.