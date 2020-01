Stadtgespräch : Talentschmiede Germania bedankt sich bei Trainern

Langenfeld Der Reusrather Verein wächst und hat inzwischen 16 Mannschaften.

Um auch bei kaltem Wetter gut gerüstet zu sein und so den Mitgliedern des SC Germania Reusrath zu Top-Leistungen zu verhelfen, haben die Vereinsverantwortlichen kürzlich 32 wetterfeste Winterjacken für alle Trainer gekauft. Eine Zuwendung aus dem Prämienspar-Zweckertrag der Stadt-Sparkasse Langenfeld machte dies möglich.

Die Germania verfügt über insgesamt 16 Mannschaften. Für den Verein ist der Jackenkauf eine Gelegenheit, sich bei den Trainern für deren gute Arbeit zu bedanken. „Die Aufwandsentschädigung für unsere Trainer ist sehr gering, daher freut es uns umso mehr, dass wir dank der Stadt-Sparkasse die Möglichkeit bekommen, unseren Coaches etwas Gutes zu tun“, sagt Vereinsvorstand Wolfgang Kremmers. Durch das Engagement der Trainer und die starke Leistung der Spieler ergäben sich ganz neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen. „Unsere D-Jugend steigt in die Niederrheinliga auf. Das bedeutet für uns längere Auswärtsfahrten und demnach auch höhere Kosten.“ Damit muss ein kleiner Verein erst einmal zurechtkommen. „Natürlich erreichen auch wir irgendwann unsere Kapazitätsgrenzen. Zum Vergleich: Früher betreuten wir sechs Jugendmannschaften, heute sind es 16“, berichtet Jugendleiter Jan Kinnen. „Außerdem waren wir damals froh über jede Anmeldung. Heutzutage haben wir so gute junge Kicker, dass sie von uns direkt in die Nachwuchsleistungszentren der großen umliegenden Vereine wechseln“, pflichtet Kremmers seinem Kollegen bei. Ein Paradebeispiel für solche Nachwuchstalente ist Mahmoud Dahoud. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund begann als Kind beim SC Germania Reusrath mit dem Fußballspielen. „Mo hat seine Wurzeln nie vergessen und besucht uns immer noch, um auch den Kleinen zu zeigen, wie weit man es bringen kann. Zum einen durch gute Eigenleistung und zum anderen dank toller Trainer, die hinter einem stehen.“