Langenfeld LVR : LVR-Klinik Langenfeld sucht Gastfamilien

Regelmäßige Besuche und Gespräche in Gastfamilien sind Teil der Betreuung durch die LiGA-Mitarbeitenden. Foto: RP/LVR-Klinik Langenfeld

Langenfeld Das Projekt LiGa bietet psychisch Erkrankten eine neue Perspektive für ein erfüllteres Leben.

(og) Martin Ewald (39; Name geändert) lacht mit seinem Freund. Die beiden haben gerade einen kleinen Ausflug in die nächste Stadt gemacht, sitzen in einem Café bei einem Stück Kuchen und unterhalten sich. Martin fühlt sich gut, ist stolz wieder an Aktivitäten teilnehmen zu können und Freunde gefunden zu haben – dank des Gastfamilienprojekts des Landschaftsverbands Rheinland (LVR). Hierfür sucht die Langenfelder LVR-Klinik weitere Familien.

Denn Martins stabiler Zustand war nicht immer so, berichtet eine LVR-Sprecherin. Kurz nach seinem Abitur erkrankt er erstmals an Schizophrenie. Er zieht sich zurück, beschäftigt sich nur noch mit seinem Computer, spielt Spiele und surft im Internet. Sein gerade begonnenes Studium muss er abbrechen, kann einfache Dinge nur noch nach Aufforderung umsetzen, bleibt lange gedanklich an einzelnen Themen haften und reagiert nur verzögert. Der einst unabhängige und unternehmungslustige junge Mann muss wieder vollständig von seinen Eltern versorgt werden.

Aber auch Martins Eltern haben zu jener Zeit mit Schicksalsschlägen zu kämpfen. Seine Mutter ist alkoholkrank und sein Vater nach einem Schlaganfall früh in Rente gegangen. Die Familie schottet sich ab, pflegt keine Kontakte mehr und rutscht in die Isolation. Weitere Schicksalsschläge folgen. Martins Vater muss aufgrund einer beginnenden Demenzerkrankung in ein Pflegeheim. 2014 stirbt die Mutter. Martin ist allein, überfordert mit den einfachsten Dingen des täglichen Lebens und lebt in einer völlig verwahrlosten Wohnung. Die Krankheit ist inzwischen so fortgeschritten, dass auch der Weg zu einer psychiatrischen Einrichtung Martin zu viel ist. Die Einschränkungen sind so gravierend, die Versorgung so umfassend, dass nur noch eine Unterbringung in einem Altenpflegeheim in Frage kommt. Sein gesetzlicher Betreuer erzählt Martin vom Angebot „Leben in Gastfamilien“ (LiGa) der LVR-Klinik Langenfeld. Es ermöglicht ambulant betreutes Wohnen für Menschen mit seelischer oder geistiger Behinderung. Ein Fachteam der Klinik begleitet sowohl die Klienten als auch die Gastfamilien.

Für Martin schafft LiGa eine neue Perspektive. Er wird in eine Gastfamilie im Oberbergischen Kreis vermittelt. Die Anfangszeit ist schwierig. Er muss sich wieder an einen geregelten Tag- und Nachtrhythmus gewöhnen, lernen seinen Tag zu strukturieren und in kleinen Schritten wieder selbstständig zu werden. Die Bemühungen sind von Erfolg gekrönt. Martin hat inzwischen viele alltagspraktische Dinge gelernt, er muss nicht mehr voll versorgt werden und nimmt wieder an sozialen Aktivitäten teil. Er schafft es sogar, seinen Vater im Pflegeheim zu besuchen und plant Ausflüge mit seinen Freunden. Inzwischen traut er sich sogar zu, in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung mitzuarbeiten und sich so etwas zu seinem Lebensunterhalt dazu zu verdienen.

Die LVR-Klinik Langenfeld bietet LiGA seit mehr als 30 Jahren an. Derzeit sucht die Klinik dringend Gastfamilien, die ein möbliertes Zimmer zu Verfügung stellen können und die Bereitschaft mitbringen, den Gast mit seinen Problemen und Besonderheiten zu akzeptieren und ihn einfühlsam im Alltag zu begleiten sowie zu unterstützen. Dafür erhält die Gastfamilie eine steuerfreie monatliche Aufwandsentschädigung von 990 Euro.

Aktiv ist der LVR im Kreis Mettmann, Düsseldorf-Süd, Wuppertal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Solingen, Leverkusen, Köln-Nord, Oberbergischer Kreis. Gastfamilien benötigen keine Fachkenntnisse. In FRag kommen auch Einzelpersonen, Lebensgemeinschaften, kinderlose Paare, Patchworkfamilien.