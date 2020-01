Langenfeld Traditionspaar: Zwischenbilanz : „Bisher war unsere Amtszeit genial“

Das Traditionspaar Paul und Uschi Wrobel gehört zu den Repräsentanten der Stadt. . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Als Postillion und Christel von der Post übernehmen Paul und Uschi Wrobel repräsentative Aufgaben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Czyperek

Paul (68) und Uschi Wrobel (67) sind vor neun Monaten in die Rolle des Langenfelder Traditonspaares geschlüpft. Im April 2019 wurden die Eheleute als Postillion und Christel von der Post in ihr Amt eingeführt und begleiten seitdem Bürgermeister Frank Schneider bei offiziellen Anlässen. Die beiden lieben den Karneval und die Geselligkeit, deshalb hat sie die Aufgabe von Anfang an begeistert. „Wir mussten uns natürlich zuerst einfinden. Aber bisher war einfach alles genial“, sagt Paul Wrobel strahlend. Ob beim Stadtfest, auf Schützenfesten, der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Senlis oder dem großen Stadtgeburtstag oder an diesem Sonntag beim Neujahrsempfang – überall macht das Ehepaar in der Uniform der Königlich Bayerischen Post aus dem Jahr 1820 eine gute Figur.

Rund 20 Auftritte haben sie bisher absolviert. Aber das „Highligth“, da sind sich die Beiden einig, seien bisher die Termine rund um den Weihnachtsmarkt gewesen. „Wir haben gemeinsam mit dem stellvertretenden Bürgermeister Dieter Braschoss den goldfarbenen Button gedrückt, um die Weihnachtsbeleuchtung in der City anzuschalten“, berichtet Uschi Wrobel. „Erst war alles dunkel und dann glitzerten die Lämpchen plötzlich überall ganz hell. „Wow, das war toll“, schwärmt sie. Viel Spaß habe es auch gemacht, gemeinsam mit Kindern Plätzchen für den Kinderschutzbund zu backen. Rund 500 Euro seien so als Spende zusammengekommen. „Darüber haben wir uns sehr gefreut.“

Info 1774 wurde eine Poststation eingerichtet Foto: Matzerath, Ralph (rm-) Seit 1962 Paul und Uschi Wrobel stellen das 39. Paar, das an die Posthistorie erinnert. Das Horn im Stadtwappen weist darauf hin. 1774 Günstig gelegen, an einem Verkehrsknotenpunkt zwischen zwei Handelsstraßen, wurde 1774 eine Poststation von Opladen auf das heutige Langenfelder Stadtgebiet verlegt. Kutschergarde Traditionell wird das Traditionspaar von der Kutschergarde des Heimatvereins Postalia begleitet. Postuniform Das Ehepaar Wrobel hat sich für die Uniform der Königlich Bayerischen Post von 1820 entschieden. Sie wurde in Korschenbroich maßgeschneidert.

Fast „wie im Märchen“ habe sie sich bei der Fahrt mit der historischen Kutsche gefühlt. Damit hat das Traditionspaar eine Woche vor Heiligabend einen Koffer voller Briefe von Kindern abgeholt, die diese auf dem Weihnachtsmarkt eingeworfen haben, und sie dem Bürgermeister zugestellt. „Unbeschreiblich“ und „traumhaft“ sei es gewesen von zwei Pferden gezogen durch die Stadt zu fahren. Und Frank Schneider habe alle Briefe bis Weihnachten beantwortet, versichern die Wrobels.

Nach dem Neujahrsempfang am kommenden Sonntag in der Stadthalle (11 Uhr) geht es richtig los. Der Karneval steht vor der Tür und in den nächsten sieben Wochen sind ungefähr 30 Auftritte zu absolvieren. Für das 39. Traditionspaar aber kein Problem: „Wir sind Karnevalisten, standen vorher schon in der Öffentlichkeit. Das liegt uns im Blut“, meinen die Repräsentanten.

Paul Wrobel, in Langenfeld geboren und aufgewachsen, wünschte sich bereits im Jahr 1972, als er in den Karnevalsverein Spießratzen eintrat, entweder einmal Postillon oder Karnevalsprinz zu werden. Uschi Wrobel ist in Monheim groß geworden. Mitglied im Heimatverein Postalia ist das Paar seit 2004. Trudi Schäfer unterstützt die Wrobels als Adjutantin.