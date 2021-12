St. Martinus-Krankenhaus in Langenfeld : Die „Stille Triage“ hat begonnen

St. Martinus-Krankenhaus in Langenfeld

Sven Mitteldorf und Reinhard Rüschner (v. li.) berichten von der Lage auf der Intensivstation am Langenfelder Krankenhaus. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Covid-Patienten machen derzeit eine seriöse OP-Planung im Langenfelder St. Martinus-Krankenhaus schwierig. Politische Schnellschüsse erschweren zusätzlich den Krankenhausalltag.

Dr. Reinhard Rüschner, Chefarzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin, und Sven Mitteldorf, der Kaufmännische Direktor des St. Martinus Krankenhauses, beantworten Fragen erst nach der Task Force-Runde, in der allmorgendlich die aktuelle Situation im 180-Betten Haus analysiert wird, um die notwendigen Entscheidungen für Ärzte, Pflegepersonal, Hygienekonzepte zu treffen.

Dabei geht es auch um die Verschiebung nicht dringender Eingriffe. Bei akuten Schmerzen, kritischen Tumorpatienten oder Opfern akuter Unfälle wird natürlich schnell reagiert. „Aber das ist schon eine stille Triage“, räumt Rüschner ein. Jede Neuaufnahme wird zunächst mit Schnell- oder PCR-Test auf Covid 19 getestet; und „wir versorgen jeden, prüfen genau den Impfstatus, wobei die Behandlung unabhängig vom Impfstatus erfolgt“. Besonders zeitaufwendig ist im Tagesgeschäft die Rückverlegung von pflegebedürftigen Patienten in Heime oder ihre häusliche Umgebung.

Die Betreuung der Patienten an Beatmungsgeräten ist so enorm, dass bei unveränderter Personalkapazität nicht alle Plätze belegt werden können. Die Kräfte arbeiten dort stundenlang unter Vollschutz, eine enorme körperliche Herausforderung. „Wir haben dort ein junges, dynamisches Pflege-Team, das zwar an der Belastungsgrenze arbeitet, aber noch nicht resigniert hat“, berichtet Sven Mitteldorf. Allerdings sind auch immer wieder coronabedingte Ausfälle beim Personal aufzufangen.