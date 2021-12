Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Drei neue Todesfälle und steigende Inzidenz

Kreis Mettmann Mit 365 neuen Infektionen gab es Dienstag im Kreis Mettmann einen massiven Anstieg der Krankheitsfälle. Das Gesundheitsamt meldet drei weitere Todesfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 3014 Infizierte erfasst, 146 mehr als am Montag. Davon leben in Erkrath 325 (-12; 32 neu erkrankt), in Haan 137 (+7; 18 neu), in Heiligenhaus 178 (+11; 24 neu), in Hilden 374 (+11; 42 neu), in Langenfeld 388 (+13; 37 neu), in Mettmann 186 (+7; 19 neu), in Monheim 322 (+44; 46 neu), in Ratingen 527 (+23; 66 neu), in Velbert 496 (+41; 73 neu) und in Wülfrath 81 (+1; 8 neu).