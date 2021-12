Laufen für Rollstühle - Sponsorenlauf der Bettine-von-Arnim-Schule : Acht neue Rollstühle für Paul-Klee-Schüler

Langenfeld Der Sponsorenlauf der Bettine-von-Arnim-Schule hat insgesamt 35.000 Euro erbracht. 12.000 gehen an die Klee-Schule, die während der Flutkatastrophe zerstört worden ist.

(mmo) Mitte September ging es rund in der Bettine-von-Arnim-Schule (BvA), im wahrsten Sinne des Wortes. 1260 Personen, meist Schüler und Schülerinnen, auch Lehrkräfte, Eltern und Angehörige kurvten über einen 800 Meter Kurs im Richrather Norden. Einmal mehr fand der traditionelle BvA-Sponsorenlauf statt, ein „praktischer Teil der Werteerziehung im Programm der Gesamtschule“, wie Schulleiter Peter Gathen es ausdrückt. Corona bedingt hat die Schule auf Gastläufer verzichten müssen, in früheren Jahren waren auch Teams von lokalen Firmen gestartet. Der Lauf führte 2021 nur übers Schulgelände; um mehr Abstand zu gewährleisten, starteten bis zum Nachmittag nacheinander sechs Gruppen.

Der Erlös des Laufs kommt zu einem Drittel dem BvA-Schulverein, der Patenschule in Indien und einem aktuellen lokalen sozialen Zweck zugute. „Üblicherweise waren es Langenfelder oder Hildener Hilfeempfänger“, verweist Gathen auf den gemeinsamen Schulträger. Aber, die Flutkatastrophe im Sommer veranlasste jetzt die Schulkonferenz zu einer Unterstützung der Paul-Klee-Schule (PKS) in Leichlingen. Die LVR-Schule für Kinder und Jugendliche mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen war im Sommer völlig überflutet und zerstört worden. Inzwischen ist die Entscheidung gefallen, die Schule nicht mehr am alten Standort aufzubauen, sondern in Langenfeld auf dem LVR-Gelände an der Kölner Straße.