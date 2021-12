Monheimer Advent : Weihnachtliche Altstadt lockt am 3. Advent

Der Treffpunkt Monheim richtet am dritten Adventswochenende den Weihnachtsmarkt am Schelmenturm aus. Foto: RP/Thomas Lison

Monheim Der Monheimer Sternenzauber-Weihnachtsmarkt findet unter Anwendung der 2G-Regel statt. Geschäfte öffnen parallel zu den Märkten am Sonntag ihre Türen.

(og) Mit vielen kleinen Hütten, Lichtern, Punschduft und einer gemütlichen Atmosphäre ist der Besuch des Weihnachtsmarkts in der Altstadt eine lieb gewonnene Tradition in der Monheimer Adventszeit. In diesem Jahr kann der stimmungsvolle Budenzauber die Vorweihnachtszeit wieder bereichern – mit Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme, mahnt Stadtsprecher Thomas Spekowius.

Für die Besucher des Sternenzauber-Weihnachtsmarktes gilt im Einklang mit der aktuell gültigen Coronaschutzverordnung des Landes die 2G-Regel. Das heißt: Nur genesene und vollständig geimpfte Personen dürfen an der Veranstaltung teilnehmen. Ein entsprechender Nachweis ist jederzeit mitzuführen und bei den stichprobenartig durchgeführten und dokumentierten Kontrollen vorzuzeigen. Bürgermeister Daniel Zimmermann verweist auf die hohe Impfquote im Stadtgebiet. Vor allem sie mache es möglich, den Weihnachtsmarkt mit einem guten Gefühl besuchen zu können. Das Tragen einer Maske könne beim Bummel dazu noch zusätzlichen Schutz bieten. Auch das Impfmobil des Kreises macht am Sonntag von 13 bis 18 Uhr Station in der Stadtmitte.

„Dieses Jahr gibt es bei uns ein besonders schönes und umfangreiches Programm für Familien und Kinder“, verspricht Altstadtmanagerin Anastassia Boes. In einem Mal-Pavillon sowie am Kerzenziehstand können Kinder ihr künstlerisches Talent ausprobieren und ihre Weihnachtsgeschenke auf dem Weihnachtsmarkt selbst gestalten. Eine Märchenerzählerin entführt Groß und Klein am Samstag- und Sonntag-Nachmittag in weite Fernen. Ein fröhlicher Schneemann wird für strahlende Gesichter und hoffentlich viel Lachen sorgen. „Und natürlich trifft man auf dem Markt auch den echten Monheimer Weihnachtsmann – Foto und eine kleine Überraschung inklusive“, kündigt Boes an.

Der zum ersten Mal unter städtischer Regie organisierte Monheimer Sternenzauber-Weihnachtsmarkt wird am Freitag, 10. Dezember, offiziell um 17 Uhr von Bürgermeister Zimmermann eröffnet. Wer bis zur Eröffnung nicht warten kann, kann sich im Rahmen der Weihnachtlichen Altstadt vorab bei einem Glühweinspaziergang auf das Weihnachtsmarkt-Wochenende einstimmen – für die Kleinsten dreht sich das Karussell bereits schon jetzt im Rheinbogen neben dem Wasserspielplatz.

Die Öffnungszeiten des dreitägigen Weihnachtsmarkts sind am Freitag von 16 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Wie überall im Stadtzentrum, werden am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr auch die Geschäfte in der Altstadt geöffnet haben. Neben dem Weihnachtsmarkt lockt zudem die Monheimer Eislaufbahn auf dem Rathausvorplatz.