St.-Irmgardis-Krankenhaus Viersen-Süchteln : Der Patient liegt noch im Rettungswagen, sein EKG ist schon da

Viersen-Süchteln Die Zentrale Notaufnahme des St.-Irmgardis-Krankenhauses in Viersen-Süchteln setzt als erste im Kreis auf ein neues Notfall-Informations-System.

Wer mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme des St.-Irmgardis-Krankenhauses in Viersen-Süchteln eingeliefert wird, wird dort von einem bestens vorbereiteten Team empfangen: Anamnese, EKG, Vitalparameter, der Infektionsstatus – all das liegt dem Krankenhaus bereits vor, während der Patient noch auf dem Weg ist. Möglich macht das eine neue IT-Lösung: Das „Notfall-Informations-Digitale-Assistenzsystem“ (Nida) überträgt die im Rettungswagen erfassten Daten sofort auf den Rechner der Notaufnahme. „Das ist wie eine Voranmeldung. Wir können sofort sehen, was draußen ermittelt wurde“, erläutert Mila Henn, Leiterin der Notaufnahme. Auch Fotos vom Unfallort könnten übertragen werden. „Das Nida-System vernetzt die Rettungswagen mit unserer Klinik und sorgt für einen automatischen Datenaustausch.“ Damit sei das Süchtelner Krankenhaus Pionier in Sachen digitaler Datenübertragungssysteme im Kreis Viersen.