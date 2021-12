Monheims Sozialdienst : Sozialkaufhaus benötigt Kleider- und Sachspenden

Monheim Der Sozialdienst katholischer Männer und Frauen Monheim (SkFM) bittet um gut erhaltene Kleider- und Sachspenden für das Sozialkaufhaus am Rathausplatz.

(og) „Momentan erhalten wir leider weniger Spenden aus der Monheimer Bevölkerung. Dabei benötigen wir sie dringender denn je für unser Sozialkaufhaus ,Der Laden’ am Rathausplatz 3, gut erhaltene Spenden, damit wir diese weiterhin preisgünstig an unser Klientel verkaufen können.“ Mit diesen Worten appelliert Peter Faßbender, der den Secondhand-Laden in Monheim als Verkaufsleiter führt, an alle, die gebrauchte Kleidung (insbesondere Winterkleidung und Schuhe für Kinder, Damen und Herren), Spielsachen, Haushaltswaren oder andere Utensilien wie Kleinelektrogeräte oder ähnliches spenden möchten. Die gespendeten Sachen sollten sauber, heil und funktionsfähig sein. Dabei gelte die einfache Frage, so Faßbender, ob man die gebrauchten Sachen in diesem Zustand auch selbst wieder benutzen wollen würde. Nur wenn die Spenden noch gut erhalten seien, könne man auch weiterhin „erstklassige Ware aus zweiter Hand“ kostengünstig abgeben.