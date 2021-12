Brand in Langenfeld : Feuerwehr löscht Küchenbrand

Zu einem Küchenbrand im Gewerbebetrieb Grünewaldstraße ist die Feuerwehr ausgerückt. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld Die Feuerwehr Langenfeld ist am Dienstag gegen 8.55 Uhr zu einem Gewerbebetrieb an der Grünewaldstraße in Reusrath ausgerückt. Dort hat es in einer Küche gebrannt.

(og) Als sie eintrifft, haben die Mitarbeiter bereits versucht, den Brand mit einem Feuerlöschen zu bekämpfen. So mussten die Feuerwehrleute nur noch Nachlöscharbeiten ausführen. Außerdem haben sie im Verwaltungsgebäude mit zwei Hochleistungslüftern den Rauch entfernt. Abschließend haben die Wehrleute noch eine Zwischendecke geöffnet, um sicherzustellen, dass der Brand sich nicht ausgebreitet hat. Nach rund einer Stunde beenden 34 Feuerwehrkräfte den Einsatz.