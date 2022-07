Wilde Verfolgungsjagd : Getunter Golf in Langenfeld gemietet

Langenfeld/Köln Der Fahrer war mit dem Mietwagen gegen 22 Uhr aufgrund hoher Geschwindigkeiten ins Visier der Beamten geraten.

Mit etwa 100 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer und ohne Fahrerlaubnis haben Polizisten am Freitag in Köln-Poll einen Golf-Fahrer (20) aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stellten den getunten Golf sicher.Der Mann war mit dem Mietwagen gegen 22 Uhr aufgrund hoher Geschwindigkeiten ins Visier der Beamten geraten. Anhaltezeichen hatte er ignoriert und die Streife über die Severinsbrücke in Richtung Deutz mit Geschwindigkeiten von etwa 100 Stundenkilometern versucht abzuhängen. Die Polizei stellte ihn und seine zwei Begleiter (19, 20) an der Alfred-Schütte-Allee. Den getunten Golf, an dem die Beamten auch technische Veränderungen am Auspuff feststellten, ließen sie abschleppen. Der 20-Jährige muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Gegen seinen 19 Jahre alten Begleiter, der den Golf in Langenfeld gemietet hatte und die Fahrt seines Freundes ohne Fahrerlaubnis zuließ, stellte die Polizei ebenfalls eine Strafanzeige.