Polizeieinsatz in Langenfeld : Festnahme nach versuchtem Rollerdiebstahl

Langenfeld Der Versuch eines 31-jährigen Monheimers, einen Motorroller zu stehlen, ist am Dienstag schiefegegangen. Die Beifahrerin und Zeugen halten den Dieb fest.

Gegen 17.15 Uhr fahren ein 43-jähriger Langenfelder und seine 40-jährige Beifahrerin aus Hilden auf eine Tankstelle an der Richrather Straße in Langenfeld, um den schwarzen Motorroller Piaggio mit grünem Versicherungskennzeichen zu betanken. Während der Fahrer zur Kasse geht, um zu bezahlen, bleibt seine Beifahrerin beim Motorroller.

Zu diesem Zeitpunkt verlässt der 31-jährige Monheim den Verkaufsraum der Tankstelle, in der er eine Flasche Bier gekauft hatte. Am abgestellten Roller des Pärchens fragt er die Beifahrerin, ob diese einen Flaschenöffner für ihn hätte. Nur kurz abgelenkt von der Suche nach einem Flaschenöffner, bemerkt die Frau, wie der 31-Jährige plötzlich den Roller besteigt, den Motor startet und mit Vollgas davon fahren will. Dieses verhindert die Frau, in dem sie den Monheimer ergreift und festhält. Die 40-jährige Frau verletzt sich dabei leicht. Am schwarzen Motorroller entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.