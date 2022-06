Hobbyfotografen gesucht : Fotowettbewerb „Langenfeld summt“ geht in dritte Runde

Langenfeld Alle Naturfotografen sind aufgerufen, ihre Motive der heimischen Flora und Fauna bei der Stadt Langenfeld einzureichen. Es winken tolle Preise.

Auch in diesem Jahr sind alle Langenfelder Foto- und Naturbegeisterten aufgerufen, auf Spurensuche in ihrer Umgebung zu gehen. Dort sollen sie ihre Beobachtungen in der Natur mit der Kamera festzuhalten. Die Themenpalette ist breit: Ob Teich oder Natursteinmauer im eigenen Garten, das bunte Staudenbeet oder auch die Streuobstwiese um die Ecke – wichtig ist nur, dass die Bilder in Langenfeld entstanden sind.