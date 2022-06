Seit 25 Jahren in Reusrath : Annegret Duffe feiert ihr Jubiläum

Pfarrerin Annegret Duffe feiert ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Seit 25 Jahren kümmert sich die Pfarrerin um ihre Gemeinde in Reusrath. Am Sonntag lädt sie zum Dienstjubiläum in die Martin-Luther-Kirche ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Mönikes

Am 1. Juni 1997 wurde Annegret Duffe in der Martin-Luther-Kirche ordiniert. Gleichzeitig begann sie mit ihrem Mann, Pfarrer Christof Bleckmann, den Dienst als Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Langenfeld. Ein Blick zurück.

Was war anders vor 25 Jahren?

Info Erst Gottesdienst, dann Feier im Gemeindehaus Feier Nach 25 Jahren als Pfarrerin in der Martin-Luther-Kirche in Reusrath wird Annegret Duffe am Sonntag, 12. Juni, feiern. Zuerst mit einem Gottesdienst um 11 Uhr in der Martin-Luther-Kirche, Trompeter Straße 36 in Reusrath. Anschließend geht die Jubiläumsfeier weiter im Gemeindehaus bei Kaffee, Getränken und Snacks.

Annegret Duffe Damals bewarben sich auf jede Pfarrstelle viele Bewerberinnen und Bewerber. Als Ehepaar gab es nur die Möglichkeit, dass einer von beiden eine Pfarrstelle bekleiden konnte und der oder die andere aus dem Beruf ausstieg oder sich beide eine Pfarrstelle teilten. Wir hatten wirklich Glück, dass in Langenfeld eine Stelle ausgeschrieben wurde und dass sich die Gemeinde auf dieses Modell einließ und uns wählte. Die Situation hat sich heute umgekehrt: Gemeinden haben Glück, wenn sie geeignete Menschen für ihre Pfarrstellen finden.

Hat sich die Stellenteilung bewährt?

Duffe Ja, auf jeden Fall. Wir waren und sind immer gern im Gespräch über theologische Fragen, über Gestaltung von Gottesdiensten und Veranstaltungen und Ideen zur Gemeindeentwicklung. Wir haben vier Kinder und konnten beide für sie da sein. Wenn ich bedenke wie viele Frauen in der Familienphase beruflich zurückstecken, bin ich sehr froh, dass wir Beruf und Familie so vereinbaren konnten. Nachdem unsere Kinder uns nicht mehr so sehr brauchen ist das Modell allerdings auch an seine Grenzen gestoßen. Wir haben beide immer mehr Aufgaben übernommen und gemerkt, dass es nicht mehr passt. Seit zwei Jahren ist mein Mann Pfarrer in Solingen und ich bekleide die ganze Pfarrstelle hier.

Ist es nach so vielen Jahren langweilig geworden?

Duffe Langweilig war es nie! Jede Begegnung mit Menschen, jede Unterrichtsgruppe, jede Trauung und jede Trauerfeier ist anders. Es gibt immer besondere Ereignisse, die Reaktionen und Ideen erfordern. Die Gemeinde hat sich verändert und entwickelt. Vor 25 Jahren gab es noch acht Pfarrstellen, jetzt sind es fünf und die Reduzierung auf vier zeichnet sich ab. Es gab Gemeindebezirke, die miteinander konkurrierten, jetzt sind wir deutlich zusammengerückt. Gerade konnten wir eine Konzeption der Jugendarbeit für die gesamte Gemeinde verabschieden.

Welche Veränderungen gab es?