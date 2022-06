Feierwochenende in Monheim : Startschuss fürs Stadtfest

Monheim In Monheim wird an diesem Wochenende gefeiert. Dabei dreht sich alles um die Römer. Die Monheimer selbst können sich mit der Stadtwette bei einem Sängerwettstreit beweisen.

Vom 10. bis 12. Juni wird in Monheim Stadtfest gefeiert. Auftakt war am Freitag mit dem Fassanstich und dem anschließenden Start des 36. Gänseliesellaufs der Sportgemeinschaft (SG) Monheim über die Krischerstraße.

„Veni, vide, gaude“ lautet das Motto in diesem Jahr, was frei übersetzt so viel heißt wie: „Komme, besuche, feiere!“ Neben den klassischen Stadtfestelementen wie Gänseliesellauf und -markt, Vereinsmeile, Rathaus-Rallye und Stadtwette gibt es in diesem Jahr wieder zahlreiche auf das Motto abgestimmte Spiel-, Spaß- und Aktionsangebote.