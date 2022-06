Monheim : Opel Meriva gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen in Monheim. Foto: dpa/Fabian Strauch

Monheim Die Polizei sucht Zeugen nach einem Autodiebstahl in Monheim. Ein 17 Jahre altes Auto ist von eine Parkplatz verschwunden.

In der Zeit von Dienstagabend, 7. Juni, bis Donnerstagnachmittag, 9. Juni, wurde ein 17 Jahre alter grauer Opel Meriva von einem Parkplatz an der Anne Frank Straße in Monheim gestohlen. Seitdem fehlt jede Spur von dem Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ME-OY 404, dessen Zeitwert laut Polizeiangaben auf circa 1500 Euro beziffert wird.