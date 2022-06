Bringa aus Langenfeld : Neue Band mit Post-Corona-Sounds

Die Band Bringa am Set des Videodrehs auf Mallorca:Jayden, Mago und Sash (von links). Foto: privat

Langenfeld Der Langenfelder Jayden Fontaine hat während der Pandemie die Band „Bringa“ gegründet. Jetzt wurde die neue Single „Alles auf Anfang“ veröffentlicht.

Wer nicht so kann wie gewohnt, steckt entweder den Kopf in den Sand oder er wird kreativ. Die drei Musiker, die während der Corona-Pandemie zu einer Band zusammengefunden haben, gehören zu den kreativen Köpfen. Denn sie mussten nicht nur die Corona-Maßnahmen überwinden, sondern auch eine gewaltige Distanz, leben sie doch in Langenfeld, Bremen und auf Mallorca. So konnten sie sich nicht einfach im Proberaum treffen, sondern waren für ihre Arbeit auf Videochats und digitale Medien angewiesen. Deshalb nennt sich das Trio auch gerne „die digitale Band“, obwohl ihr eigentlicher Name „Bringa“ ist.

Wer sind nun die drei Musiker, die sich auf solch abenteuerliche Weise gefunden und dann auch noch einen hitverdächtigen Song produziert haben? Der in Richrath geborene Singer- und Songwriter und Rapper Jean-Denis – Jayden – Fontaine ist in seiner Heimatstadt kein Unbekannter, hat er doch bereits einen „Langenfeld-Song“ geschrieben. Doch ist es die letzten Jahre still um ihn geworden. „Ich habe fast zehn Jahre nur für mich selbst Musik gemacht“, verrät der 35-Jährige.

Nun ließ ihn das Bandprojekt Bringa wieder aus der Versenkung auftauchen und gemeinsam mit Sash (ehemals Stylo Sash) aus Bremen und Mago (ehemals Goldi) aus Mallorca voll durchstarten. Die Debüt-Single der Band trägt den Titel „Alles Auf Anfang“ und macht vor allem eins: gute Laune. „Mago produziert die Instrumente“, erzählt Jayden. Denn die drei Jungs machen vom Komponieren übers Produzieren bis hin zur Vermarktung alles selbst. „Die Musik geht dann an alle.“

Von der Musik inspiriert, beginnt jeder, seinen Teil dazu zu schreiben. „In Videochats stimmen wir uns ab, die Musik wird durchgegangen, so lange, bis alle sagen: jetzt ist es gut!“, verrät Jayden. Das funktioniert, weil jeder der drei Musiker ein eigenes Studio zuhause hat. So entstand der erste Song „Alles Auf Anfang“, der gleichzeitig auch das Motto der Band ist. Denn damit möchte die Band nicht nur an die Spitze der Charts, sondern vor allen Dingen die Herzen der Menschen öffnen und mit positiven Vibes füllen.

Ein frühlingshaftes Instrumental trifft auf eine eingängige Hook und Zeilen mit positivem Tiefgang. „Alles Auf Anfang“ ist ein filmreifer Song. Er beschreibt die Szenerie, wie die Welt wieder aus ihrem Winterschlaf erwacht und macht Hoffnung auf eine neue Ära. Deshalb sollte der Song auch bereits im März veröffentlicht werden. „Aber dann kam der Ukraine-Krieg“, erzählt Jayden. „Der hat uns erst einmal hadern lassen.“

Natürlich könnte man meinen, dass ein so gut gelaunter Song nicht in Kriegszeiten passt, andererseits ist es vielleicht genau die hoffnungsvolle Aufbruchstimmung von „Alles Auf Anfang“, die die düsteren Gedanken aus den Köpfen der Zuhörer verjagen kann. „Alles auf Anfang“ wird am 17. Juni erscheinen. Die Single wird nur digital veröffentlicht und wird auf allen gängigen Streamingportalen erscheinen.