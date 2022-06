Live-Musik auf der Bürgerwiese in Baumberg : Vorfreude aufs Rhein-Rock-Festival

Das Rhein-Rock-Team um den Vorsitzenden Jan von den Driesch (vorne rechts) stellte das Festival-Programm auf der Bürgerwiese vor. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Online-Ticketverkauf beginnt ab sofort. In 14 Tagen gibt es die Karten auch an den bekannten Vorverkaufsstellen. Die ehrenamtlichen Organisatoren suchen noch Helfer für den Auf-und Abbau am Festivaltag.