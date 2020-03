Niemand verletzt : Feuerwehr löscht Kellerbrand an der Grünauer Straße

Feuerwehr löscht Kellerbrand an der Grünauer Straße

Die Feuerwehr wurde am Freitag zu einem Kellerbrand an die Grünauer Straße gerufen. Foto: Patrick Schüller

Monheim (pc) Die Monheimer Feuerwehr ist am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr zu einem Kellerbrand an die Grünauer Straße alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte habe sich die Feuermeldung bestätigt, teilten die Wehrleute mit.

In dem Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses war für die Rettungskräfte eine deutliche Rauchentwicklung erkennbar. Als Grund für den dichten Qualm konnte die Feuerwehr einen Entstehungsbrand in einem Kellerraum feststellen. Die Rettungskräfte haben den Keller mit Hilfe eines Hochleistungslüfters frei gepustet und somit entraucht. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden, so die Feuerwehr. Die Polizei habe inzwischen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.