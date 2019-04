Feuerwehreinsatz : Rettungskräfte rücken zum Ginsterweg aus

Mitte Offenbar war es bei Arbeiten in einem Keller zum Ausbruch des Brandes gekommen.

Großalarm für die Solinger Feuerwehr am Donnerstagnachmittag. Nachdem Zeugen kurz vor 16 Uhr einen Brand am Ginsterweg in Mitte gemeldet hatten, waren zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz, um das Feuer in einem Keller unter Kontrolle zu bringen. Wie es später hieß, war der Brand wohl bei Arbeiten in dem Keller ausgebrochen. Um sich vor giftigem Rauch zu schützen, drangen die Kräfte mit Atemschutz in das Gebäude ein. Glück im Unglück: Verletzt wurde offenbar niemand.