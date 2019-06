Monheim : Erneut wurden Motorräder gestohlen

Monheim (elm) Am Donnerstag oder Freitag wurden aus einer Tiefgarage an der Wilhelm-Leuschner-Straße zwei Motorräder entwendet. Die Besitzer, zwei Brüder aus Monheim, 59 und 62 Jahre alt, hatten ihre Motorräder, eine graue BMW R 1200 R und eine schwarze BMW R 1200 GS, in einer Gitterbox abgestellt und zusätzlich mit einem Bügelschloss gesichert.

