Langenfeld : Verwaltung prüft Verkehr in Wiescheid

Langenfeld Die BGL scheiterte mit ihrem Antrag, an der Kirch- und der Tiefenbruchstraße Tempo 30 einzuführen.

Bei Verkehrsmessungen sowohl an der Tiefenbruchstraße als auch an der Kirchstraße seien keine höheren Geschwindigkeiten als zugelassen festgestellt worden, sagte Referatsleiter Franz Frank. Dort sei höchstens Tempo 50 erlaubt. Vor allem an der Kirchstraße führen die meisten Autofahrer unter 35 Stundenkilometern. Andreas Menzel (BGL) kommentierte, die Messungen seien zwar „ganz nett“, aber die Stellen, an denen sie vorgenommen wurden, seien ungeeignet, da dort nicht wesentlich schneller als 30 Stundenkilometer gefahren werden könne. Er unterstrich, ihm und den Anwohnern gehe es in erster Linie um die Erhöhung der Verkehrssicherheit und um eine Begrenzung des Schleichverkehrs.