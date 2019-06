Leichtathletik : Gänseliesellauf ist wieder ein Volksfest

Los gehts! Die fünf Kilometer waren mit 370 Startern am besten besetzt, während die zehn Kilometer 196 Läufer in Angriff nahmen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Thomas Heckrath und sein Team haben alles im Griff. Die Anwohner sorgen für Party-Stimmung.

Rund um die Lottenschule herrschte bereits am Nachmittag heiterer Trubel: Kinder kamen und gingen, auf ihrer Brust voller Stolz die Startnummer tragend. Für alle Monheimer ist dieser Volkslauf eine schöne Tradition – wie sich nicht nur an der hohen Teilnehmerzahl ablesen ließ, sondern auch am Leben in den Vorgärten entlang der Strecke. Viele Bewohner hatten Grill und Gartenstühle kurzerhand vors Haus gestellt – und sie feuerten die Läufer lautstark an.