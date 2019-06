American Football : Longhorns gehen doch unter bei den Piraten

Ratlos: Quarterback Jarvic McClam, der im Laufe des Spiels die Position wechselte (Receiver), fand mit den Longhorns nicht genügend Lösungen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Zweitligist hatte beim starken Tabellenführer Elmshorn auf ein gutes Ergebnis gehofft, verlor aber sehr deutlich mit 14:62.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Römer

Alle wussten, dass es für die Zweitliga-Footballer der Langenfeld Longhorns beim Tabellenführer Elmshorn Fighting Pirates nicht einfach werden würde. Und letztlich setzte es für die Langenfelder auch eine Niederlage, die mit dem 14:62 (0:14, 7:28, 7:13, 0:7) sogar ziemlich deutlich ausfiel. „Da war für uns nichts zu holen“, räumte Longhorns-Headcoach Michael Hap ein. Nach der über 400 Kilometer langen Anreise kamen die Gäste anfangs nur schleppend in die Partie und sie mussten schon nach dem zweiten Spielzug einen herben Rückschlag hinnehmen: US-Verteidiger Austin Davis, der eigentlich als Manndecker für Elmshorns gefährlichsten Receiver vorgesehen war, konnte wegen einer Verletzung nicht weitermachen. „Um irgendwie in Schlagdistanz zu bleiben, hätten wir Austin gebraucht“, sagte Hap. In Quarterback Jarvis McClam hatte Langenfeld jetzt nur noch einen Import-Spieler auf dem Platz.

Auf der anderen Seite zeigte Elmshorns Runningback Khairi Dickson, welchen Wert US-Footballer im deutschen Liga-Betrieb haben. Schon im vergangenen Jahr war Dickson mit überragenden 45 Touchdowns in 14 Spielen der vielleicht beste Akteur der Klasse und nun nahm er auch den Longhorns recht schnell die Hoffnung: Durch zwei Touchdowns brachte Dickson die Fighting Pirates mit 14:0 in Führung. „Sie haben uns direkt am Anfang geknackt und wir kamen wie gegen Rostock zu Beginn nicht wirklich in Tritt“, urteilte Hap.

American Football 2. Bundesliga Nord (GFL 2) Ergebnisse Elmshorn Fighting Pirates – Langenfeld Longhorns 62:14, Hamburg Huskies – Lübeck Cougars 28:29, Rostock Griffins – Troisdort Jets 49:14. Tabelle 1. Elmshorn Fighting Pirates 12:0 Punkte/277:77 Touchdown-Punkte, 2. Rostock Griffins 10:2/218:135, 3. Lübeck Cougars 8:4/140:119, 4. Solingen Paladins 6:4/91:119, 5. Hamburg Huskies 6:8/199:143, 6. Langenfeld Longhorns 6:8/208:249, 7. Hannover Spartans 2:10/122:217, 8. Troisdorf Jets 0:14/72:268. Die nächsten Spiele Langenfeld Longhorns – Lübeck Cougars (Samstag, 16 Uhr, Stadion Jahnstraße), Hamburg Huskies – Solingen Paladins (Samstag, 16 Uhr), Hannover Spartans – Rostock Griffins (Sonntag, 15 Uhr).

Im zweiten Durchgang legten die Hausherren drei weitere Touchdowns nach und damit war die Sache beim Stande von 35:0 praktisch für Elmshorn entschieden. Jetzt schafften es die Langenfelder immerhin erstmals in die gegnerische Endzone und verkürzten durch den Lauf von René Weile auf 7:35.

Nach der Pause erhöhte Elmshorn auf 42:7, ehe den Longhorns der zweite Touchdown gelang. In der Zwischenzeit hatte Hap seinen Quarterback McClam auf die Receiverposition verschoben und Jonas Schmelzer als Spielmacher gebracht. Mit seinem Pass fand Schmelzer prompt Carlo Zimmermann – 14:42.

Mehr kam allerdings nicht von der Langenfelder Offensive und auf der anderen Seite legte Elmshorn weitere Punkte nach, sodass am Ende ein 62:14 auf der Anzeigetafel stand. „Wir haben es andersherum in Hannover erlebt. Wenn das Spiel irgendwann durch ist, ist die Höhe dann eigentlich egal“, fand Hap, dessen Team kürzlich bei den Niedersachsen mit 62:29 gewonnen hatte.