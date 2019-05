Monheim : Unbekannte stehlen rote BMW

Monheim Schon zum dritten Mal in diesem Jahr verschwindet in Monheim ein Motorrad. Spurlos.

(og) Ein Motorrad – BMW K1600 GT – ist in der Zeit von Ostermontag bis gestern Morgen, 6. Mai, aus einer Tiefgarage an der Fichtestraße in Baumberg verschwunden. Es war abgeschlossen., so die Polizei. Wie die vollverkleidete, 300 Kilogramm schwere Tourer-Maschine trotz Lenkradschloss, Alarmanlage und Wegfahrsperre abtransportier werden konnte, ist nicht geklärt. Es fehlt jede Spur von der roten Sechszylindermaschine mit Kennzeichen ME-MP 108. Der Zeitwert des acht Jahre alten Motorrads wird mit 12.000 Euro angegeben. Die Ermittlungen laufen. Motorrad und Kennzeichen sind zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen. Das ist in Monheim der dritte Motorraddiebstahl in diesem Jahr.