Monheim : Ende Juni startet neuer Babysitter-Kursus in Monheim

Ende Juni startet neuer Babysitter-Kursus in Monheim

An Puppen lernen angehende Babysitter Windeln zu wechseln. Foto: DRK

Monheim (og) Das Mehrgenerationenhaus (MGH) der Evangelischen Kirchengemeinde Monheim bietet jungen Leuten ab 14 Jahren die Möglichkeit, einen Babysitter-Kursus zu belegen und auf Wunsch in die Kartei der Vermittlung des Mehrgenerationenhauses aufgenommen zu werden.

Der Kurs umfasst zwei Termine und will angehende Babysitter auf ihre Aufgabe vorbereiten. Eine vom DRK ausgebildete Kursleiterin behandelt zunächst Themen wie die körperliche und seelische Entwicklung von Kindern, Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten, Verhalten in schwierigen Situationen, Krankheitszeichen und Unfallverhütung sowie eine kindgerechte Ernährung. Beim zweiten Termin geht es um ‚Erste Hilfe‘. Dort erfahren junge Leute, wie sie in Notfällen angemessen und umsichtig handeln. Termine sind Samstag, 29. Juni, 9.30 bis 17.30 Uhr, und Samstag, 6. Juli, 10 bis 13.30 Uhr. Die Kostenbeteiligungliegt bei 20 Euro. Es sind noch wenige Plätze frei.