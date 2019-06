Sportkegeln : Weltmeister André Laukmann verteidigt Titel

Langenfeld Neun Tage Dauerstress liegen hinter den Langenfelder Sportkeglern – und alle Beteiligten sind der Meinung, dass sich jede einzelne Stunde an Einsatz gelohnt hat. Die Weltmeisterschaften auf den Bahnen der Manni-Jung-Sportkegelhalle am Freizeitpark boten insgesamt elf Nationen optimale Bedingungen für erstklassige Ergebnisse, die es dann auch an jedem der Wettkampftage gab.

Von Michael Deutzmann

Krönender Abschluss war der Abschnitt mit den beiden Entscheidungen in den Einzeln bei den Damen und Herren. Herausragend: Titelverteidiger André Laukmann, der in der Bundesliga für die SK Heiligenhaus antritt, krönte sich zum vierten Mal hintereinander zum Einzel-Weltmeister.