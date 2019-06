Monheim : Frauenpower bringt Leben in schwächelnde Altstadt

Monheim Die beiden Frauen Miriam Winzer und Simone Windges haben es raus. Als sie 2015 ihr „Café mit Liebe“ an der Turmstraße in der Monheimer Altstadt eröffneten, ist es eingeschlagen, wie ein Bombe. Liebevolle Einrichtung, kreative Speisekarte, ein Barrista, der für immer neue Kaffeevarianten sorgt, und Aktionen wie etwa der Weibertrödel.

Das ist gut angekommen in Monheim – auch bei den anderen Wirten, die das Engagement der Frauen gerne unterstützt haben. Offenbar haben die Frauen den Zeitgeist getroffen – bei allen Altersklassen. Jetzt wagen sie den Schritt, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Und man darf gespannt sein. Gerade sind sie dabei, dem leerstehenden Zollhaus, das (mit wenig Erfolg) über drei Jahre eine coole, hochwertige, aber auch teure Gastronomie beherbergt hat, wieder Leben einzuhauchen. Eine neue Tapete mit Blumenmuster ist ausgesucht. Stühle und Tische werden umgestaltet oder ausgetauscht. Theken, da, wo sie Licht und Sichtachsen in dem alten Gebäude verstellen, kommen weg, werden versetzt oder aufgehübscht. Die Frauen wollen, dass sich ihre Gäste einfach nur wohlfühlen, gerne kommen und lange bleiben. Ganz ohne Zwang und ohne zu fürchten, dass der Besuch das Budget über die Maßen strapaziert. So könnte es klappen. Wechselnde Speisekarten, kleine Gerichte (deutsch-französisch), saisonal abgestimmt, und gute Weine werden im neuen „bloomgold“, so soll das Lokal künftig heißen, das Angebot bestimmen.