Monheim : Städte wässern Bäume im Akkord

Am Freitag bewässerten Betriebshofmitarbeiter Kübel und Bäume entlang der Sandstraße im Monheimer Ortsteil Baumberg. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Die Betriebshöfe in Langenfeld und Monheim freuen sich, wenn die Bürger zur Gießkanne greifen.

Von Petra Czyperek

Es ist schwül-warm und sehr trocken. Kurze Regengüsse helfen den Pflanzen in der Stadt nur wenig. Besonders die Straßenbäume leiden, wenn sie längere Zeit kein Wasser bekommen. Die Stadt Monheim hat deshalb für die jungen Bäume 30 so genannte Gießsäcke angeschafft, berichtet Andreas Apsel, Fachbereichsleiter Bauwesen. Wie ein grüner Schal schmiegt sich die Plane um den unteren Bereich des Stamms. Durch eine Öffnung fließen bis zu 50 Liter Wasser „punktgenau“ in den Schlauch und werden so über einen Zeitraum von 24 Stunden direkt an die Wurzel geleitet, beschreibt er das System. In Kürze werden 40 bis 50 weitere Gießsäcke erworben. In Langenfeld können bereits 150 junge Bäume auf diese Weise vor dem Vertrocknen bewahrt werden, sagt Betriebshofleiter Bastian Steinbacher. „Es ist wieder so trocken, dass auch sechs- bis achtjährige Bäume Probleme haben.“

Im Hitzejahr 2018 gingen die Grundwasserreserven zur Neige. Tief verwurzelte Bäume seien gerade darauf angewiesen, teilt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) mit. Trockne der Boden aus, helfe den Bäumen auch starker Regen meistens nicht mehr, weil das Nass kaum durch den harten Boden in die Tiefe sickern könne. Die Städte haben sich darauf eingestellt, und die Mitarbeiter der Betriebshöfe sind tagtäglich im Dauereinsatz unterwegs. Direkt im Frühjahr habe man in Monheim den Unimog (ein Geräteträger), der im Winter als Salz-Streufahrzeug ausgerüstet wird und im Sommer für den Gießdienst bereit steht, umgerüstet, berichtet Apsel. 3000 Liter passten in den Tank, ein schwenkbarer Gießarm, den der Fahrer steuern kann, macht Geranien in den Kübeln und die Straßenbäume richtig nass. Ein weiterer Unimog (Kosten 280.000 Euro) werde demnächst angeschafft. Im Augenblick sind vier bis fünf weitere Kolonnen-Fahrzeuge in Monheim unterwegs. Jedes mit einem 1000 Liter Tank ausgestattet. Und auch in Langenfeld schickt Steinbacher jeden Mitarbeiter, der im Einsatz ist, zum Gießen raus. Doch wegen der großen Ferien fehlt Personal. Außerdem sind einige Leute krank. Der Betriebshofchef muss aktuell auf rund 25 Prozent seiner Leute verzichten. Glücklicherweise, so Steinbacher, seien viele der Kreisverkehre in der Stadt schon an eine automatische Bewässerungsanlage angeschlossen. Das spare Manpower.

Info Neue Bäume braucht das Land Häufige Baumarten Die meisten Straßenbäume sind in Deutschland mit 24 Prozent die Linde, mit 15 Prozent Ahorne, mit neun Prozent Eichen, mit sechs Prozent Platanen mit vier Prozent Roßkastanien. Neue Sorten Fachleute favorisieren in Zukunft aufgrund der veränderten Klimabedingungen beispielsweise Amberbaum, Baumhasel, Blumenesche, Buche, Edelkastanie, Eiche, Linde, Feldahorn, Hainbuche oder Gingko.