Tischtennis : TTG verliert ihren Spitzenspieler

Langenfeld Der Verbandsligist muss ohne seine bisherige Nummer eins David Nüchter auskommen.

„Wir sind uns ganz sicher, dass viele sehr schwierige Aufgaben auf uns warten. Deshalb werden wir wohl nichts mit dem Aufstieg zu tun haben, sondern wir müssen den Blick eher nach unten richten. Als Saisonziel haben wir einen gesicherten Mittelfeldplatz festgelegt“, betont Boll. Am 31. August (18.30 Uhr) startet die TTG bei der MTG Horst in Essen in die Spielzeit, bevor sie am 7. September (17.30 Uhr) beim SV Union Velbert III antritt. Die Heimpremiere steht dann erst am 21. September (18.30 Uhr, Alfred-Kranz-Halle) gegen den SV DJK Holzbüttgen II auf dem Programm.