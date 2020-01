Karneval : Kostümierte sind außer Rand und Band

Wie diese witzige Papageien-Truppe waren viele Damen in Gruppenkostümen in der Stadthalle erschienen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Bei der Damensitzung der KG Prinzengarde in der Langenfelder Stadthalle haben rund 500 jecke Besucherinnen Spaß am Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Johanna Skepenat

Wenn kurz nach Eröffnung der Damensitzung das Publikum schon auf den Stühlen tanzt, können die Organisatoren mehr als zufrieden sein. Bei der Sitzung der Karnevalsgesellschaft Prinzengarde ist die Stimmung in der Stadthalle am Samstag ausgelassen. Beim Auftritt der Band Klüngelköpp sind viele der bunt kostümierten jecken Frauen kaum zu bändigen. Sie klatschen, singen und tanzen – auch auf den Stühlen. So wird der Auftritt der Karnevalsband mit der ersten „Rakete“, einer besonderen Art des Applauses, gewürdigt.

„Das Programm ist super gemischt“, sagt Nina Kissel. Zum zweiten Mal besucht sie eine Damensitzung der Prinzengarde. „Auch diesmal ist für jeden etwas dabei!“ Auch ihre Begleiterinnen haben erkennbar Spaß am Sitzungskarneval. Gabi Brändlin ist nach eigenen Angaben bereits zum fünften Mal dabei. „Ich komme immer wieder gerne hierher. Wir sind mit zwölf Leuten hier und haben einen ganzen Tisch besetzt. Alle sind unter dem festgelegten Tischmotto als Tiere verkleidet.“ Da kann man als Gruppe in dem vollen Saal schon mal herausstechen. Neben den witzigen Löwen, Zebras und Tigern, die den Saal unsicher machen, sind etliche weitere schöne Gruppenkostüme zu entdecken. Der Fantasie sind in der Stadthalle keine Grenzen gesetzt. Und das gibt Damensitzungen den besonderen Pepp

Info Einige weitere Karnevalssitzungen 26. Januar. 15 Uhr, Damensitzung des Richrather Karnevals-Vereins (RKV), Schwarz-Weiß, Schützenhalle Richrath, Kaiserstraße 60 2. Februar, 11 Uhr, Herrensitzung Heimatverein Postalia, Carl-Becker-Saal, Hitdorfer Straße 10 7. Februar, 20 Uhr, Gemeinsame Prunksitzung RKV und KG Prinzengarde, Schützenhalle Richrath 8. Februar, 15.30 Uhr, Mädchensitzung Heimatverein Postalia, Carl-Becker-Saal 16. Februar, 11 Uhr Herrensitzung RKV, Schützenhalle Richrath 20. Februar, 16 Uhr, Altweibersitzung Verwaltungsgemeinschaft Hubertushalle, Rheindorfer Straße 187

„Wir hatten schon auf der Sitzung im letzten Jahr die Karten für heutevorbestellt“, sagt Nina Kissel. „Die sind sonst schnell weg. Und die Stimmung hier zu verpassen ist echt ein Fehler.“ Es sei so viel Frauenpower zu spüren bei so einem schönen Miteinander. „Das möchte ich einfach nicht missen.“ Höhepunkt des Abends ist für viele Damen der Auftritt der Band Kasalla. „Auch wenn die Karten vielleicht etwas höherpreisiger sind als im Vergleich – für solche Auftritte lohnt er sich dann wirklich“, lobt Kissel die Bandauswahl der Veranstalter.

Die verkauften Karten sprechen für sich: Knapp 500 Karten hatten die Mitglieder der KG Prinzengarde nach Angaben von Geschäftsführer Heinz Kemmerling verkauft – so viele, wie Damen in die Stadthalle passen. Ausverkauft! „Wir sind wie immer sehr zufrieden. Die Stimmung ist ausgelassen und die Damen haben Spaß – das ist das wichtigste!“ Doch seien die Organisatoren auch immer sehr darum bemüht, ein ansprechendes Bühnenprogramm zu gestalten. „Damit die Stimmung eben so ist, wie sie ist“, sagt Kemmerling.