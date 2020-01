Karneval 2020 : EKG startet in einen Sitzungskarneval mit vollem Programm

Bei allen Veranstaltung im Erkelenzer Sitzungskarneval werden die Tollitäten, Prinz Franz III. und Prinzessin Bernadett I., nebst Hofstaat in ihrer Loge in der Stadthalle am Franziskanerplatz dem Programm folgen und sicherlich für Überraschungen sorgen. Foto: Renate Resch

Erkelenz Die Erkelenzer Karnevalsgesellschaft erfüllt der Damensitzung einen Wunsch: ein Männerballett.

Die Erkelenzer Karnevalsgesellschaft 1832 (EKG) steuert mit Vollgas auf den Sitzungskarneval zu. Sie startet bereits am Samstag, 11. Januar, ab 19 Uhr mit der Galasitzung. Angekündigt werden dazu Künstler wie Hastenraths Will, Liselotte Lotterlappen, Hätzblatt, Bigband Bajaasch, De Klötschköpp und selbstverständlich die beiden Garden und Gruppierungen der Gesellschaft.

Bei allen Veranstaltung werden die Tollitäten, Prinz Franz III. und Prinzessin Bernadett I., nebst Hofstaat in ihrer Loge in der Stadthalle am Franziskanerplatz dem Programm folgen und sicherlich, wie man es auch aus den Vorjahren von der EKG kennt, für Überraschungen sorgen. Am Samstag, 1. Februar, erobern die Damen dieses „blau-weiße Wohnzimmer der EKG“. Musik, Tanz und, wie von den Besuchern der Damensitzung im vergangenen Jahr gewünscht, ein Männerballett werden die Besucherinnen dazu bringen, dass die Stimmung im Saal kochen wird. Neben den Aktiven der Gesellschaft begrüßt die EKG Achnes Kasulke, Gerard mit Emilio und Richie, Tacheles, Kölsche Adler und die Tanzbienen.