Lokale Wirtschaft : Sparkasse bietet Apple Pay

Die Sparkassen-Vorstände Dirk Abel und Stefan Noack sehen in dem neuen Angebot viele Vorteile. Foto: RP/Sparkasse

Langenfeld Mit dem neuen Dienst können Kunden zum Beispiel mit der Apple Watch bezahlen.

Die Stadt-Sparkasse Langenfeld bietet ihren Kunden jetzt Apple Pay an und ermöglicht damit nach eigenen Worten „einfache, sichere und vertrauliche Zahlungen“. Mit Apple Pay können Kunden mit iPhone, Apple Watch, iPad und Mac in Geschäften, Apps und auf Websites bezahlen. Auch für Android-Geräte ist dies dem Vernehmen nach bereits möglich.

„Wir freuen uns, mit der Einführung von Apple Pay all unseren Kunden mobiles Bezahlen ermöglichen zu können“, sagt Dirk Abel, Vorstandschef der Sparkasse. „Zum Start werden Kreditkarten unterstützt, die Girocard bereiten wir für das laufende Jahr vor“, ergänzt Vorstandsmitglied Stefan Noack.

Auch der Einzelhandel ist bereits vorbereitet: Die Mehrheit der entsprechenden Terminals in den Läden akzeptiert kontaktlose und mobile Zahlungen und damit jetzt auch Apple Pay mit Sparkassen-Kreditkarten. 371 der 379 Sparkassen in Deutschland sind von Beginn an dabei. Um den Dienst nutzen zu können, benötigen die Kunden Zugang zum Online-Banking und die aktivierte pushTAN-App.