Stadtverwaltung reagiert : Behinderte erreichen Parkplatz jetzt besser

Langenfeld Nach unserem Artikel über Tim Eigenbrodts Kritik wurde ein neuer Behinderten-Parkplatz angelegt - am Rande der Fußgängerzone an der Friedhofstraße in Höhe des Marktkarrees. Zwischen Eingang in dieses Ladenzentrum und der Tiefgaragenzufahrt ist der Behinderten-Parkplatz jetzt markiert und beschildert.

Doch jetzt hat die Stadtverwaltung auf die Kritik reagiert. Nach Angaben von Rathaussprecher Andreas Voss wurde nach dem in unserer Zeitung veröffentlichten Praxistest die „Optimierungswürdigkeit“ erkannt. Nach einem Gespräch mit Eigenbrodt habe der städtische Verkehrsplaner Denis Kynast einen besser geeigneten Standort für solch einen Behinderten-Parkplatz am Rande der Fußgängerzone gesucht. Und er wurde an der Friedhofstraße in Höhe des Marktkarrees fündig. Zwischen Eingang in dieses Ladenzentrum und der Tiefgaragenzufahrt ist der Behinderten-Parkplatz jetzt markiert und beschildert. Kynast wies im Gespräch mit Eigenbrodt darauf hin, dass sich nicht weniger als 24 weitere Parkplätze für gehbehinderte Autofahrer im näheren Umkreis der Solinger Straße befinden. Vier solcher Stellplätze stünden auf dem großen Parkplatz vor der Stadt-Sparkasse für Behinderte bereit, drei in der Tiefgarage des Marktkarrees, einer an der Josefstraße, zwei in der Rathaus-Tiefgarage, zwei Im Schaufsfeld, sechs in der Tiefgarage der Stadtgalerie und sechs im Parkhaus „Sass am Markt“.