Corona-Ticker : Je zehn Corona-Kranke in Langenfeld und Monheim

Bislang gibt es im Kreis Mettmann 62 Corona-Tote (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Am Donnerstag hat das Kreisgesundheitsamt keinen weiteren Todesfall gemeldet. Bislang gibt es 62 Corona-Tote im Kreisgebiet. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag außerdem 128 Covid-19-Kranke, davon wohnen 10 in Langenfeld und 10 in Monheim; außerdem in Erkrath 10, in Haan 6, in Heiligenhaus 4, in Hilden 15, in Mettmann 7, in Ratingen 19, in Velbert 35 und in Wülfrath 12. Insgesamt 683 Menschen gelten inzwischen als genesen.

Die so genannte Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW im Kreis Mettmann bei 4,9. Entsprechend dem Bund-Länder-Beschluss vom 6. Mai sind in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen (Inzidenz) pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage sofort Beschränkungen zu verfügen. Und zwar so lange, bis dieser Wert mindestens sieben Tage unterschritten wird. Das Kreisgesundheitsamt geht davon aus, dass zahlreiche nicht getestete und unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.

(mei)