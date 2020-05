Covid-19-Verdacht bei Schüler hat sich nicht bestätigt : Keine Corona-Infektion - Kopernikus-Realschule öffnet morgen wieder

Langenfeld Der Corona-Verdachtsfall an der Kopernikus-Realschule hat sich nicht bestätigt. Nach der sicherheitshalber verfügten zweitägigen Schließung wird der Unterricht für Klasse 10 und die Notbetreuung nach Angaben von Schulleiter Frank Theis am morgigen Donnerstag wieder starten.

Wie berichtet, war bei einem der insgesamt 93 in dem Schulgebäude an der Immigrather Straße unterrichteten Zehntklässlern am Montag nach Unterrichtsschluss eine mögliche Infizierung mit dem Coronavirus vermutet und gemeldet worden.

Am Dienstag und Mittwoch blieb die Kopernikusschule daher geschlossen. Schulleiter Theis hatte nach eigenen Angaben am späten Montag in Abstimmung mit der Schulaufsicht des Kreises Mettmann habe alle Eltern der aktuell einzig unterrichteten 93 Zehntklässler sowie der sechs Kinder in der Notbetreuung informiert. Aus Sicherheitsgründen wurde der Unterricht an der Kopernikusschule ausgesetzt, sagte Stadtsprecher Andreas Voss am Mittwoch. „Da das Testergebnis des betroffenen Schülers jetzt vorliegt und sich der Corona-Verdacht nicht bestätigt hat, gibt es für die Schließung keinen Grund mehr.“