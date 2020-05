Fußball : FCM-Reserve behält ihr Trainerteam

Monheim Die Reserve des 1. FC Monheim ist Spitzenreiter der Kreisliga A Solingen und hat nun die Weichen für die Zeit nach der Corona-Krise gestellt: Chefcoach Michael Will bleibt ebenso an Bord wie seine Assistenten Marc Wunder und Jochen Friederichs, zudem die Teammanager und Fabian Krzkyla.

Als Spitzenreiter der Kreisliga A Solingen muss die Reserve des 1. FC Monheim warten, wie mit der durch die Coronavirus-Pandemie unterbrochenen Saison verfahren wird. Wie auch immer es da weitergeht oder die Spielzeit gewertet wird – die Fußballer bereiten sich bereits auf die Zeit nach der Krise vor und haben nun mit dem Trainerteam verlängert: Chefcoach Michael Will bleibt ebenso an Bord wie seine Assistenten Marc Wunder und Jochen Friederichs. Komplettiert wird das Trio von Fabian Krzkyla, der sich mittlerweile vollends um die Rehabilitation der verletzten Spieler kümmert. Der langjährige FCM-Kicker musste seine Laufbahn aufgrund vieler Verletzungen früh beenden, und gibt sein Wissen und seine Erfahrung nun an die junge Generation weiter– und bereitet einige seiner Jungs nun auf den Wiedereinstieg vor. Zu guter Letzt haben auch die Teammanager David Lichtner, Marc Klose und Christian Kunert ihr Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben.

FCM-Geschäftsführer Karim El Fahmi ist zufrieden. „Wir freuen uns natürlich dass der erfolgreiche Stab unserer zweiten Mannschaft so auch weiterhin für unseren Verein aktiv sein wird. Die drei Coaches ergänzen sich in der Trainingsgestaltung optimal, und der restliche Staff sorgt für ein beinahe professionelles Umfeld“, sag El Fahmi, der ergänzt: „So verwundert es dann auch nicht, dass der Großteil der Mannschaft auch in der kommenden Saison so zusammen bleiben wird und die Früchte der harten Arbeit ernten wollen wird.“ Gemeint ist damit der Aufstieg und die dann folgende Saison in der Bezirksliga – abwarten müssen aber nicht nur die Monheimer, wie mit der aktuellen Spielzeit verfahren wird.