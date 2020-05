Frauenfußball : HSV-Fußballerinnen warten auf Entscheidung des Verbands

Langenfeld Als Tabellenzweiter der Landesliga würden die Langenfelderinnen die Saison gern zu Ende spielen. Mit der Quotientenregelung würden sie aufsteigen. Der HSV empfände einen Aufstieg als überraschend, würde aber im Falle eines Abbruchs oder einer Annullierung der Saison im nächsten Jahr wieder angreifen.

Die Coronavirus-Pandemie könnte entscheidend Einfluss auf den Aufstiegskampf in der Gruppe 1 der Frauenfußball-Landesliga nehmen: Denn dort wollte der zweitplatzierte HSV Langenfeld eigentlich Mitte März im Spitzenspiel mit einem Sieg am zwei Punkte besser stehenden Tabellenführer Spvg. Gustorf-Gindorf vorbeiziehen, doch die Partie wurde aufgrund der Pandemie abgesagt, und seither ist die Saison offiziell unterbrochen. Ob und wann es weitergeht, ist derzeit noch offen, in einer Videokonferenz waren die Frauen-Niederrhein- und -Landesligisten vom Fußballverband Niederrhein (FVN) befragt worden, wie sie sich das weitere Vorgehen vorstellen. Der Tenor: Die Mehrheit plädierte für einen Saisonabbruch mit Auf- aber ohne Absteigern. Eine Entscheidung soll es in den nächsten Wochen geben.

Nur drei Vereine waren dafür, die Spielzeit regulär nach der Unterbrechung zu Ende zu führen, darunter der HSV. Als Intention dahinter könnte man annehmen, dass die Langenfelderinnen so die Chance auf den Aufstieg wahren könnten, allerdings sprachen sie sich auch für die Variante aus, die Saison zu annullieren – was allerdings auch keine Mehrheit fand. Für eine faire Aufstiegslösung schlugen einige Vereine, darunter der HSV, eine Bereinigung der verzerrten Tabelle vor, in der manche Landesligisten erst zwölf Spiele, andere 13 wie Langenfeld oder 14 wie Gustorf-Gindorf haben. Um das möglichst fair werten zu können, ist die Quotientenregelung eine Variante, nach der die Anzahl der gewonnenen Punkte durch die absolvierten Spiele dividiert wird – da läge der HSV knapp mit 2,15 vor dem Spitzenreiter mit 2,14 (28 Punkte geteilt durch 13 Spiele zu 30 Punkte geteilt durch 14 Spiele, Ergebnis jeweils gerundet).

Sollte die Saison abgebrochen und diese Regelung angewandt oder gar ein Mehrfach-Aufstieg in Betracht gezogen werden, wäre der HSV in die Niederrheinliga aufgestiegen. Auch wenn die Feierlichkeiten aufgrund der Kontaktbeschränkungen während der Pandemie unterbleiben müssten, würden die erst vor zwei Jahren in die Landesliga aufgestiegenen Langenfelderinnen den Sprung in die höhere Klasse sicher annehmen, auch wenn sie ihn aktuell als „doch etwas überraschend“ einstufen würden. Trainer Volker Bochnia war Teilnehmer an der Videokonferenz und sagt: „Wir würden zwar lieber die Saison zu Ende spielen und den anvisierten Aufstieg sportlich zu realisieren versuchen, aber die Tabelle zeigt auch, dass meine Spielerinnen es durchaus verdient haben, in der nächsten Spielzeit in der Niederrheinliga zu spielen.“ Sollte sich der Verband allerdings für eine Aufstiegsregelung entscheiden, bei der die HSV-Damen trotz nur zwei Punkten aber auch einem Spiel weniger nicht aufsteigen dürften, würden die Langenfelderinnen in der nächsten Saison erneut angreifen, erklärt der HSV.