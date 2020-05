Überdachte Bühnen mit großen Videoleinwänden : An drei Spielorten ist das Auto die Loge

Angelo Kelly wird am 25. Juli mit Ehefrau Kira und ihren Kindern Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William auf der Bürgerwiese singen. Foto: Chris Bucanac

Monheim Im Innenhof der Kulturraffinerie K714, auf der Baumberger Bürgerwiese und auf dem Parkplatz des Rheinstadions stehen Bühnen und Videowände - an drei Standorten im Stadtgebiet gibt es jetzt Konzerte, Kabarett oder Kinofilme.

Das eigene Auto mit Blick auf die Bühne oder Leinwand ist für das Publikum die Loge: Mit dem Auftritt der Band Kasalla ist am Donnerstagabend das Programm „Kultur trotz(t) Corona“ gestartet. An drei Standorten im Stadtgebiet gibt es jetzt Konzerte, Kabarett oder Kinofilme. Wie schon berichtet, sind an drei Stellen überdachte Bühnen mit großen Videoleinwänden aufgebaut. Eine Einfahrt auf das jeweilige Gelände ist in der Regel 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung möglich. Die Ticketkontrolle der Autos erfolgt über Fahrer und Kennzeichen – durch die geschlossene Seitenscheibe per Scanner.

Mit Blick auf die corona-bedingten Einschränkungen soll es „Kulturgenuss im virengeschützten Auto in ganz unterschiedlichen Sparten geben“, sagt Martin Witkowski. Der Intendant und Chef der Monheimer Kulturwerke hat für die kommenden Tage und bis in den Sommer hinein ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Der Vorverkauf (siehe Infobox) läuft. Hier ein Überblick über die drei Spielorte:

Info Tickets gibt es online und im Kundencenter Eintrittskarten für die Veranstaltungen gibt es online unter www.monheimer-kulturwerke.de und im Kundencenter der Kulturwerke am Monheimer Tor, Rathausplatz 20, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr. Ein Ticket gilt für bis zu zwei Erwachsene plus im gleichen Haushalt lebende Kinder (bis einschließlich 13 Jahren).

Innenhof der Kulturraffinerie K714 (Rheinparkallee 11, 60 Autos) Neben dem historischen Hallengebäude eröfnet Comedian Maxi Gstettenbauer das Kulturprogramm am Freitag, 8. Mai (20.30 Uhr). Schon am 9. Mai (20 Uhr) folgt Jazz-Pianistin Julia Hülsmann mit ihrem Quartett. Und in einer Matinee am 10. Mai (11 Uhr) interpretieren Bratschist Nils Mönkemeyer und Pianist William Youn Stücke der Komponisten Franz Schubert und Johannes Brahms. Für den 15. Mai (20 Uhr) ist eine Hörspiel-Performance nach Georg Büchners „Woyzeck“ angekündigt. Am 16. Mai (20 Uhr) geben Danae und Kiveli Dörken ein Klassik-Konzert. Am 17. Mai treten bei einem Beethoven-Familienkonzert André Gatzke und ein WDR-Streichquartett auf (12, 14 und 16 Uhr). Weitere Gastspiele geben unter anderem die Gruppe Basta (22. Mai, 20 Uhr), das Kindertheater Wolle und Gack (24. Mai, 15 Uhr) sowie die Kabarettisten Ingo Appelt und Benni Stark (5. Juni, 20.30 Uhr).

Maxi Gstettenbauer tritt am 8. Mai in Monheim auf. Foto: Robert Maschke

Baumberger Bürgerwiese (Am Kielsgraben 1, 150 Autos) DJ Moguai und DJ Air Flik heizen dem Publikum am 8. Mai (19.30 und 22 Uhr) mit elektronischer Musik ein. Das tun anderntags am 9. Mai auch die beiden DJs Da Hool und Quicksilver. Ausverkauft ist das Zusatzkonzert der Kölner Band Kasalla am 14. Mai. Die beiden DJs Topic und Frdy gastieren am 16. Mai (19.30 und 22 Uhr), die Band Miljö am 17. Mai (19.30 Uhr). Angelo Kelly und Familie singen am 25. Juli (19.30 Uhr).

Rheinstadion-Parkplatz (Kapellenstraße 1, 80 Autos) Dort gibt es vor allem Kinofilme zu sehen. Zum Auftakt gibt es „Eiskönigin 2“ (8.5. 14 Uhr; 9.5. 17 Uhr; 10.5. 17 Uhr; 13.5. 17 Uhr), „Jumanji 2 – The next Level“ (8.5. 17 Uhr; 9.5. 14 Uhr; 11.5. 17 Uhr), „Bohemian Rhapsody (8.5. 20.30 Uhr), „Das perfekte Geheimnis“ (9.5. 20.30 Uhr), „Shaun das Schaf – Ufoalarm“ (10.5. 14 Uhr; 12.5. 17 Uhr) und „Knives Out – Mord ist Ehrensache“ (10.5. 20.30 Uhr).

Aus Sicherheitsgründen müssen Witkowski zufolge die Fenster und Türen der Autos beim Besuch der Kulturveranstaltungen geschlossen bleiben. „Das Publikum empfängt im eigenen Wagen die auf den Bühnen aufgeführten Klänge über eine spezielle UKW-Frequenz des Autoradios, die vor Ort ausgegeben wird.“ Und wie sieht es mit dem verdienten Beifall aus? Witkowski: „Applaudiert werden kann über Lichthupe und Warnblinkanlage.“