Monheim : Bau für Radschnellweg beginnt

Monheim Der Radschnellweg wird durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Der erste Förderbescheid für den nördlichen Abschnitt – vom Hellerhofweg bis zur Hegelstraße – traf im September 2019 ein.

(elm) Zu Beginn des Monats haben auch die Arbeiten am ersten Kilometer des kommunalen Radschnellwegs in Monheim begonnen. Der erste Bauabschnitt verläuft von der Düsseldorfer Stadtgrenze, am Übergang des Garather Wegs in den Hellerhofweg, entlang der Kleingartenanlagen „Baumberger Feld“ und „Knipprather Busch“ über den Holzweg bis zur Hegelstraße. Ganz im Norden, zwischen den beiden Baumberger Kleingartenanlagen im Westen und den beiden Hellerhofer Anlagen im Osten, wird vom Garather Weg aus künftig zunächst eine vier Meter breite Fahrradstraße verlaufen, die jedoch schnell in einen ebenso breiten Radweg mit parallel dazu verlaufendem Fußweg übergehen wird.