Im Aufwind seit 100-jährigem Jubiläum : Aufbruchstimmung beim VfR Granterath

Geschäftsführer Jannik Friesinger (links) und Reserve-Spieler Daniel Kemmerling in der neuen Kabine. Foto: Joe Schrimpf

Erkelenz Der C-Ligist VfR Granterath möchte die Rückkehr in die B-Liga schaffen. Nach zehn Jahren gibt es wieder eine A-Jugend. Das 100-jährige Jubiläum im vergangenen Jahr an die Geschehnisse im Verein angekurbelt.

Das lässt sich an einigen Dingen festmachen. So brachten nun Spieler der Ersten und Zweiten Mannschaft die Kabine ordentlich auf Vordermann, renovierten und sanierten diese, strichen an, schliffen ab – und montierten zur Krönung einen herausfahrbaren Beamer mit Taktiktafel. „Die nötigen Fachleute dafür haben wir im Team – etwa Schreiner und Elektriker. Ich finde, wir haben nun eine der schönsten Kabinen im Kreis“, sagt Jäger.