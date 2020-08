Lagebild Clankriminalität NRW 2019 : „Clans in der gleichen Liga wie die Mafia“

„Clans in der gleichen Liga wie die Mafia“

Am Wochenende durchsuchte die Polizei in Duisburg Räumlichkeiten von Clan-Mitgliedern Foto: Christoph Reichwein (crei)

Düsseldorf Die Clankriminalität in NRW ist weiter auf dem Vormarsch. Das Landeskriminalamt zählte im vergangenen Jahr mehr Straftaten, Tatverdächtige und Clans als im Jahr zuvor. Jeder zweite Tatverdächtige hat einen deutschen Pass.

„Als ob ich Angst vor Ihnen hätte. Ich steche hier alle ab. Ich hau Sie kaputt“, soll Ömer (Name geändert) als Elfjähriger zu Beginn seiner kriminellen Karriere zu seinen Lehrern in der Schule gesagt haben. Der heute 19-Jährige hat nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) seitdem 62 Straftaten begangen – und das sind nur die polizeibekannten. Die Liste seiner Verfehlungen reicht von Ladendiebstahl, Raub und gefährlicher Körperverletzung bis zu Erpressung, Unterschlagung und Sozialbetrug. In diesem Jahr ist er zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.