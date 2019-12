Von Kreis Heinsberger Grünen-Fraktion angeregt : Kreisverwaltung prüft Installation von Kleinwindanlagen

Die Installation von Kleinwindanlagen soll für kreiseigene Liegenschaften, wie das Kreishaus an der Valkenburger Straße, und ehemalige Deponieflächen geprüft werden. Foto: Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Kreative Ansätze fordern die Grünen im Kreis Heinsberg, um als Kreisverwaltung erneuerbare Energie zu erzeugen. Jetzt wird ein Konzept für Kleinwindanlagen erarbeitet.

Der Kreis Heinsberg prüft, erneuerbare Energie künftig nicht nur mit Photovoltaikanlagen zu erzeugen, sondern ergänzend mit Mikro- und Kleinwindanlagen. Die Grünen-Fraktion hatte dazu einen Antrag in den Kreisumweltausschuss eingebracht. Die Installation solcher Anlagen ist angedacht für kreiseigene Liegenschaften und ehemalige Deponieflächen.

„Wir brauchen kreative Ansätze und Lösungen“, erklärte Ulrich Horst (Grüne) und begründete: „In Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr bisher erst 14 große Windkraftanlagen in Betrieb gegangen. All deren Nachteile entfallen hingegen bei Kleinwindkraftanlagen. Die waren früher noch ineffizient und störanfällig – das hat sich inzwischen geändert. Sie brauchen wenig Platz, bringen aber gute Leistung. Die Masse macht’s, dann gewinnen wir einige Megawatt.“