Leichtathletik : Hindernisspezialist dominiert Nordrhein-Crossmeisterschaften

Freddy Ruppert vom SC Myhl ließ der Konkurrenz auf der Mittelstrecke in Sonsbeck keine Chance. Satte acht Goldmedaillen gingen in die Region.

Gleich vier Jungs vom SC Myhl machten gemeinsam im 4600-Meter-Rennen der Männer, U23-Junioren und Jugend U20 Jagd auf die Titel. Direkt nach dem Startschuss setzten sich Freddy Ruppert, Jonas Völler sowie Moritz Ringk im Vorderfeld fest oder sorgten gar ganz vorne für das Tempo. Nach drei kräftezehrenden Runden lief Freddy Ruppert, U23-Europameister über 3000 Meter Hindernis, locker und schnell in Richtung Ziel. Pech für den Hindernisspezialisten: 250 Meter vor dem Ziel zog er sich noch eine Verstauchung des linken Fusses zu, als er in ein Loch trat. Sein Vorsprung war aber da schon so groß, dass sein Sieg nicht gefährdet war. In 15:36 Minuten holte er sich souverän den Titel als Landesverbandsmeister.